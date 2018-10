LECCO – A partire dalla prima settimana di novembre prenderà il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita in provincia di Lecco.

Sarà possibile vaccinarsi presso i Medici di medicina generale (dal 5 novembre al 15 dicembre) e negli ambulatori dell’ASST. Dal punto di vista anagrafico la vaccinazione gratuita è prevista per gli over 65 (quindi chi è nato nel 1953 e negli anni precedenti); tra le categorie di persone cui è diretta la vaccinazione gratuita le donne in gravidanza, i medici e il personale sanitario di assistenza, chi è affetto da patologie croniche e, quest’anno per la prima volta, anche i donatori di sangue.

Presso le ASST potranno vaccinarsi pure tutti i soggetti che ne facciano richiesta ma che non appartengono alle categorie comprese nella somministrazione gratuita al costo di 16 euro a titolo di partecipazione alla spesa.

Questo il calendario delle sedute vaccinali tra novembre e dicembre in provincia di Lecco negli ambulatori ASST con accesso libero:

BELLANO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Papa Giovanni XXIII n.15)

Lunedì 03/12/2018 9,00- 12,30

CALOLZIOCORTE (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Bergamo 8/10)

Martedì 13/11/2018 9,00-15,30

Mercoledì 28/11/2018 14,00-16,00

Martedì 11/12/2018 9,00-15,30

CASATENOVO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Monteregio n. 15)

Venerdì 16/11/2018 9,00-12,30

Mercoledì 12/12/2018 14,00-16,00

CERNUSCO LOMB. (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Spluga n. 49)

Lunedì 12/11/2018 9,00-12,30

Mercoledì 21/11/2018 14,00-16,00

Lunedì 26/11/2018 9,00-12,30

Venerdì 30/11/2018 9,00-12,30

Lunedì 03/12/2018 9,00-12,30

Lunedì 10/12/2018 9,00-12,30

INTROBIO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Località Sceregalli 8/A)

Venerdì 16/11/2018 14,00-16,00

LECCO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via G. Tubi n. 43

Venerdì 09/11/2018 9,00-15,30

Venerdì 16/11/2018 9,00-12,30

Venerdì 23/11/2018 9,00-15,30

Giovedì 29/11/2018 14,00-16,00

Venerdì 30/11/2018 9,00-15,30

Venerdì 14/12/2018 9,00-15,30

Venerdì 21/12/2018 9,00-15,30

MANDELLO DEL LARIO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via degli Alpini n. 1)

Lunedì 12/11/2018 9,00-15,30

OGGIONO (Ambulatorio vaccinazioni ASST – Via Bachelet n. 7)

Lunedì 19/11/2018 9,00-15,30

Lunedì 10/12/2018 9,00-15,30

OLGINATE (Ambulatorio Via C. Cantù n. 3)

Martedì 20/11/2018 9,00-15,30