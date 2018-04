MERATE – L’azienda ospedaliera (ASST) informa che a decorrere dal prossimo 26 aprile 2018, l’Ufficio protesica dell’Asst di Lecco, che attualmente ha sede in via San Vincenzo 6 a Merate, sarà operativo al primo piano della struttura attualmente sede della Farmacia ospedaliera del presidio ospedaliero di Merate – sito in Largo Mandic 1 – nei pressi del Pronto soccorso. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Si ricorda che maggiori informazione sul servizio protesico erogato potranno essere visionate sul sito dell’Asst Lecco.