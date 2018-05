BELLANO . “Il trasferimento dell’automedica da Bellano a Nuova Olonio e l’allarme lanciato dai Sindaci del territorio suscitano notevoli preoccupazioni: il posizionamento della stessa a Bellano è difatti molto importante, sia per il territorio del lago che di quello della montagna, che da Bellano è più facilmente raggiungibile. Poiché parliamo di interventi di soccorso, sappiamo quanto la tempestività sia una variabile importante se non fondamentale!”

Lo dichiara il consigliere regionale dei PD Raffaele Straniero in merito all’ipotesi di spostamento dell’automedica da Bellano a Nuova Olonio.

“Credo che l’incontro fissato per martedì prossimo dal direttore dell’ATS della Brianza, Massimo Giupponi, con il direttore dell’AREU, i Sindaci ed i consiglieri regionali del territorio sia assolutamente opportuno. Peraltro le dichiarazioni rilasciate ieri dall’Assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, sembrano non cogliere la specificità e l’importanza di questa postazione. Mi auguro vivamente che non si tratti di una posizione definitiva ma che ci sia spazio per riconsiderare questa decisione. alla luce anche della mozione che unitariamente il Consiglio Regionale aveva votato nel 2014.”