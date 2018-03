MALGRATE – Iniziativa di sicuro interesse quella promossa dalla Clinica San Martino di Malgrate.

“Sarà possibile effettuare la mammografia o l’ecografia al seno senza dovere attendere settimane se non mesi ed evitando di sottoporsi a estenuanti liste d’attesa, grazie anche alla disponibilità da parte della struttura di due sabati interi per gli esami – fanno sapere dalla sede di via Selvetta – Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, la Clinica si impegna a erogare la prestazione richiesta, dando così una riposta certa e in tempi rapidissimi a quanti hanno necessità di sottoporsi all’esame”.

“Esame – proseguono dalla clinica – che viene effettuato da professionisti qualificati e utilizzando una apparecchiatura di

ultima generazione. La tecnologia digitale diretta, grazie ad una sensibilità decisamente maggiore rispetto alle tecniche tradizionali, consente di diagnosticare identificando lesioni millimetriche. Inoltre comporta un impatto minore in termini di radiazioni. Da segnalare infine che il costo proposto dalla Clinica San Martino, 50 euro, è inferiore al ticket sanitario che si andrebbe a pagare in una struttura pubblica”.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.clinicasmartino.com. La Clinica San Martino si trova a Malgrate in via Selvetta, angolo via Paradiso (tel. 03411695111)