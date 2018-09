COLICO – A seguito dello spostamento, che avverrà in data 19 settembre, della Croce Rossa di Colico nella nuova sede di Via al Confine, 6, anche la postazione di Continuità Assistenziale (l’ex guardia medica) sarà necessariamente trasferita in quegli spazi.

E’ l’ATS ad avvisare l’utenza. Il recapito telefonico per gli assistiti (0341 940418) rimarrà comunque invariato.