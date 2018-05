COLICO – La decima edizione del raduno dei Gruppi di Cammino dell’ATS della Brianza, che raccoglie i gruppi delle due Province di Lecco e Monza, si annuncia un grande successo.

Come avvenuto l’anno scorso con la riuscitissima edizione di Bellano, sono anche quest’anno già più di 1000 gli iscritti all’appuntamento, che andrà in scena giovedì 7 giugno 2018 a Colico.

La Direzione dell’Agenzia di tutela della Salute, nell’ambito dell’accordo di welfare territoriale e di promozione della salute, ha chiamato tutti a raccolta sui temi della educazione alla salute e la risposta del gruppi delle Province di Lecco e Monza è davvero importante e rappresenta un bel segnale di coesione e partecipazione del territorio.

“L’Agenzia di Tutela della Salute – spiegano dall’ente sanitario – nella volontà di dare maggiore risonanza alle attività che puntano alla Promozione della Salute pubblica e al benessere della popolazione locale, ha previsto il coinvolgimento di tutti gli stakeholder territoriali al fine di rendere evidente l’efficacia dell’integrazione tra strutture e servizi diversi che operano nell’ambito del servizio sociosanitario”.

Aderirà, in prima fila, la Direzione Strategica dell’Agenzia, oltre a diversi rappresentati degli altri enti del sistema sociosanitario territoriale.

Il direttore sanitario dott. Silvano Lopez ha sottolineato: “L’importanza della rete d’offerta dell’attività fisica attraverso i Gruppi di Cammino promossi da ATS Brianza come opportunità di prevenzione per le patologie croniche ma anche come occasione di socializzazione e benessere. I Gruppi di Cammino sono uno strumento capillare che va ad agire concretamente sul benessere della popolazione”.

L’iniziativa è organizzata con i Gruppi di Cammino attivi nel territorio (95 attivi in totale) nell’ambito della promozione dell’attività fisica come sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico – degenerative. I partecipanti trascorreranno una piacevole mattinata lungo un percorso suggestivo e rilassante.