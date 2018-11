LECCO – “Uno sforzo economico importante per continuare ad assicurare ai cittadini gli elevati standard di qualità che Regione Lombardia sa offrire in campo sanitario” così il Consigliere regionale Mauro Piazza commenta l’approvazione della delibera per investimenti innovazione tecnologica e aumento dei livelli di sicurezza nelle aziende socio sanitarie lombarde.

“Per l’ospedale Manzoni di Lecco sono stati stanziati 1.600.000 euro per la sostituzione della risonanza magnetica nucleare” continua l’esponente forzista – “ed ulteriori 867.000 euro per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’intero presidio ospedaliero”.

“Importante investimento anche per l’ospedale Mandic di Merate dove sono stati erogati 230.000 euro per l’acquisto di nuova attrezzatura e di nuovi arredi del reparto di pneumologia” spiega il Consigliere.

“Infine la delibera, proposta dall’Assessore al Welfare Giulio Gallera, stabilisce lo stanziamento di oltre 650.000 euro per ulteriori investimenti in attrezzatura tecnologica innovativa per l’intera azienda ospedaliera” conclude Piazza