LECCO – La struttura Disabilità Non Autosufficienza (ex CEAD) dell’Asst di Lecco è stata trasferita dall’attuale sede di via Filanda n.12 in via Tubi n.43 (piano rialzato, a fianco dello sportello ‘Scelta e Revoca’), a Lecco.

Lo comunica l’ASST di Lecco facendo sapere che l’attività riprenderà regolarmente a partire da giovedì 21 giugno.

La struttura Disabilità Non Autosufficienza, lo ricordiamo, si occupa dell’attivazione dell’assistenza Domiciliare Integrata (ADI), attivazione Misura B1 (per gravissime disabilità), attivazione Misure Residenzialità Assistita e tutte le altre pratiche legate all’area della disabilità non autosufficienza.