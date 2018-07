LECCO – Sono stati presentati ufficialmente questa mattina, 3 luglio, i due nuovi primari di Asst Lecco, il dottor Giovanni Rossi, Direttore della Uoc (Unità Operativa Complessa) Chirurgia Vascolare, e il dottor Franco Riboldi, Direttore Uoc Rete Dipendenze.

Paolo Favini, commissario dell’Asst di Lecco, ha presentato le due nuove figure: “Abbiamo scelto due ottimi professionisti cresciuti nel vivaio lecchese. Il dottor Rossi avrà una funzione ospedaliera, mentre il dottor Riboldi svolgerà una funzione territoriale con il coordinamento di tutti i Sert. E’ l’occasione per potenziare e migliorare il nostro ospedale sempre più aperto al territorio”.

Giovanni Rossi, classe 1961, lavora a Lecco dal 2000: “Grazie per l’opportunità che mi è stata data, non sempre il candidato interno è quello che porta a casa il risultato e io ne sono orgoglioso. In questi anni abbiamo sviluppato valide sinergie con le altre strutture all’interno dell’ospedale – ha detto – e, insieme, stiamo sviluppando alcuni progetti, primo fra tutti quello portato avanti dall’Aortic Team, il nostro fiore all’occhiello. Questo ci ha consentito di diventare un buon punto di riferimento sul territorio dell’Asst e non solo”.

Franco Riboldi, classe 1957, dal 2015 era Facente Funzioni della struttura complessa Rete Dipendenze : “Grazie per la fiducia e per la scelta di sviluppare questo settore sul territorio – ha detto – La sfida del futuro sarà attrezzare nuovi servizi finalizzati all’intervento precoce. Il fenomeno delle dipendenze, di qualsiasi tipo, che riguarda i giovani è in espansione Oggi purtroppo si interviene quando la situazione è già compromessa e ciò non consente di avere grossi risultati. L’obiettivo è quello di costruire una rete mirata alla prevenzione anche con il coinvolgimento di Prefettura e Forze dell’Ordine. L’uso di sostanze stra riprendendo nella classi più giovani se riusciamo a prendere la patologia in tempo, appena il giovane sperimenta le sostanze, ci sono buone possibilità”.

“Con i due nuovi primari si chiude la parte delle nomine sull’ospedale di Lecco e Asst – ha detto il direttore sanitario Flavia Pirola -. Abbiamo optato per due scelte interne in continuità con il lavoro che è stato portato avanti in questi ultimi anni”.