COLICO – Ben 95 gruppi partecipanti provenienti da altrettanti comuni della provincia di Lecco e di Monza, un totale di 1200 persone che hanno preso parte al Raduno dei Gruppi di Cammino di Colico, svolto nella mattinata di giovedì.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ATS, Gruppi di Cammino e Amministrazione Comunale e ha preso il via alle 9 con il ritrovo in piazza Garibaldi e alle 10 la partenza per un percorso di circa 6,5 chilometri, lungo il corso dell’Adda per poi fare ritorno in paese da via Padania.

Tra i partecipanti, non potevano ovviamente mancare i padroni di casa, il Gruppo di Cammino di Colico guidato da Antonino Izzo, attivo già da dieci anni: “Siamo circa una quarantina di persone e ci ritroviamo, sia d’inverno che d’estate, ci per camminare almeno un’ora e mezza, per sei o sette chilometri. Molti dimenticano di fare attività fisica e restano a poltrire sul divano, poi risentono degli acciacchi, invece un corpo in movimento è un corpo in salute”.

“Pensate – ci racconta Izzo – che tempo fa si era iscritta al gruppo una visitatrice tedesca, di Norimberga, quando è tornata in Germania ha fondato lei stessa un gruppo di cammino, il primo della sua città”.

Segue la ricca galleria fotografica realizzata da Silvio Sandonini