LECCO – L’Unità Operativa Complessa di Ginecologia dell’Ospedale “A. Manzoni” di Lecco organizza per le giornate di venerdì 20 e sabato 21 aprile il corso di aggiornamento intitolato “L’isteroscopia tra presente e futuro”.

L’evento – promosso dal dr. Pellegrino, direttore della UOC di Ginecologia dell’Ospedale A. Manzoni dell’ASST di Lecco, e coordinato dal Dott. Paolo Telloli e dalla Dr.ssa Tiziana Dell’Anna, rispettivamente Direttore e Responsabile Scientifico del corso – avrà luogo presso “Il Griso” di Malgrate e si rivolge a medici, infermieri e specializzandi della rete formativa dell’Università di Milano Bicocca.

“L’isteroscopia è la diagnostica per eccellenza della cavità uterina e la procedura operativa che permette di trattare la gran parte della patologia dell’endometrio ed intracavitaria” – spiega la Dr.ssa Tiziana Dell’Anna, ginecologa dell’ospedale Manzoni di Lecco – “Oggi l’offerta relativa alla strumentazione impiegata per l’isteroscopia è molto ampia e di grande qualità. Sebbene la conoscenza degli strumenti sia un aspetto fondamentale, la padronanza della tecnica, la conoscenza dei quadri isteroscopici ed ancor più le corrette indicazioni all’esecuzione della procedura risultano indispensabili per sfruttare al massimo le potenzialità tanto diagnostiche quanto operative dell’isteroscopia stessa”.

Il corso si rivolge sia a coloro che intendano avvicinarsi all’isteroscopia sia a quanti vogliano affinare le proprie competenze. Il programma prevede che le sessioni, a cui prenderanno parte relatori di grande esperienza in materia, siano corredate da materiale iconografico e dimostrativo, dando un taglio pratico ed applicativo ai contenuti.