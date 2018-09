BOSISIO – La nuova casa è finalmente pronta e la Croce Verde di Bosisio si prepara a festeggiare il suo ingresso: domenica 23 settembre, l’associazione di soccorso ha organizzato un open day ricco di appuntamenti per inaugurare la sede di Via Cercé.

“Un obiettivo a lungo inseguito e alla fine raggiunto con grandi sacrifici ma anche con grande soddisfazione dai volontari” spiega l’associazione.

La manifestazione si aprirà alle ore 10.00 con la Santa Messa presso la parrocchia di Sant’Anna a Bosisio. A seguire il corteo, accompagnato dal Corpo Musicale di San Fermo, si porterà verso la nuova sede dove si procederà con il taglio del nastro e la benedizione.

Nell’occasione sarà anche inaugurata una nuova autoambulanza acquistata con il determinante di Enel Cuore Onlus. Dopo un rinfresco riservato a volontari e autorità, a partire dalle ore 16.00 scatterà un pomeriggio denso di appuntamenti con porte aperte alla cittadinanza, esercitazioni aperte a tutti, tanti giochi a tema e la presentazione delle attività dell’associazione. Il tutto condito da buona musica e un aperitivo a sorpresa

Alle ore 18.30 la presentazione del nuovo corso per volontari soccorritori curato dal gruppo formazione di Croce Verde che scatterà il prossimo 16 ottobre.

“Lavoriamo per gli altri e vogliamo condividere con i cittadini di Bosisio e di tutti i comuni che serviamo questo momento di grande orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Nella speranza che molti vorranno seguirci, vivere insieme a noi questa stupenda esperienza di volontariato e iscriversi all’associazione che ha gran bisogno di forze nuove per essere sempre più presente sul territorio. La festa sarà anche l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo grande sogno”, spiega il presidente Filippo Buraschi.