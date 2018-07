BELLANO / DORIO – Sono tornate idonee alla balneazione le tre località dell’Alto Lago ‘bocciate’ dalle precedenti verifiche realizzate dall’ATS (ex Asl): la Spiaggia di Oro di Bellano e le località Rivetta e Riva del Cantone di Dorio sono nuovamente fruibili ai bagnanti.

Lo hanno stabilito i nuovi campionamenti effettuati il 02 luglio scorso dall’azienda sanitaria, “sono risultati favorevoli per i parametri algali (cianobatteri), non è più in atto fioritura algale” spiegano dall’ATS.

Data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche ed atmosferiche, l’ATS ribadisce, come buona norma, che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi nel lago.