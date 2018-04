LECCO – E’ stata scelta la città di Lecco per ospitare il XIX Convegno del Gruppo di dialisi peritoneale della Società Italiana di Nefrologia, in programma giovedì 19 aprile alla Camera di Commercio.

L’appuntamento riunirà i vertici della nefrologia italiana per promuovere la dialisi peritoneale come il trattamento più sicuro ed efficace per il paziente e quello maggiormente in grado di realizzare un risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale (Ssn).

“Grazie all’innovazione tecnologica è infatti possibile raggiungere una miglior qualità di vita del paziente e una più efficiente gestione della terapia per il medico” spiegano gli organizzatori del convegno.

Tra gli appuntamenti in programma nel corso della giornata si segnala “Remote Patient management: un innovativo approccio alla Dialisi Peritoneale” previsto alle ore 12, in cui parteciperanno Giuliano Brunori, nefrologo dell’Asl Trento, Gianfranca Cabiddu, coordinatore del Gruppo Dialisi Peritoneale della Società Italiana di Nefrologia e Responsabile della Struttura Dialisi Peritoneale della Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari, Lorenzo Di Liberato, medico dirigente dell’Asl-Nefrologia Chieti e Gianpaolo Amici, direttore Nefrologia e Dialisi AAS3 Friuli – Venezia Giulia.