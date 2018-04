LECCO – Il 5 maggio ricorre la giornata Internazionale dell’Ostetrica e come ogni anno dal 2015 le Ostetriche dell’Asst Lecco vogliono celebrare questa giornata organizzando un evento aperto alla popolazione.

L’appuntamento, che avrà luogo sabato 5 maggio in Piazza Cermenati dalle ore 10.00 alle ore 18.00, quest’anno vedrà la collaborazione dell’Associazione Easy Mamy e la LILT di Lecco, presenti per il consueto “Incontro di Primavera”. Per tutta la giornata le Ostetriche dell’ASST di Lecco avranno quindi a disposizione uno stand dedicato.

Sarà effettuata un’attività di divulgazione delle attività del percorso nascita (corsi di accompagnamento alla nascita, partoanalgesia, donazione sangue cordonale, ambulatorio gravidanza fisiologica) si terranno incontri sulla prevenzione finalizzati a sensibilizzare le donne sull’importanza dell’esecuzione routinaria del pap-test e dell’autopalpazione del seno e dedicati alla promozione e al sostegno dell’allattamento al seno.

Inoltre verranno date informazioni riguardanti la salute del pavimento pelvico e l’importanza della ginnastica perineale ed effettuate simulazioni sull’uso dei diversi supporti ergonomici per “portare i bambini”.

Durante l’evento verrà offerta alle donne in gravidanza la possibilità di provare l’esperienza del “body painting” e al termine della giornata avrà luogo il consueto lancio dei palloncini rossi.