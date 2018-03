LECCO – Se in passato il “Fertility day” lanciato dal Ministero della Salute non fosse bastato a mettere una certa ‘ansia da procreazione’ , ecco pubblicata lunedì sul Sole 24 Ore (leggi qui) una ricerca prodotta da Eurostat sull’età media delle donne al momento del parto in diversi paesi dell’Unione Europea.

I dati sono quelli del 2016 e riguardano non solo le donne al primo parto ma vengono considerate tutte le nascite nelle regioni, in tutto 1342, che compongono la Nuts 3, la microarea europea che tiene conto della suddivisione in province, offrendo una panoramica locale della tematica della maternità nei diversi paesi europei.

Dall’analisi emerge che l’età media per le nascite per tutta l’Ue è di 30,6 anni, la più bassa si registra nella regione bulgara di Sliven (25,1 anni) e la più alta nell’area settentrionale di Atene (33,8).

In Italia le mamme più ‘giovani’ sono al Sud nelle province di Siracusa e Crotone (30,5), quelle più ‘anziane’ invece sono in Sardegna, nelle province di Oristano (32,8), Ogliastra (32,7) e Cagliari (32,5).

In Lombardia è il capoluogo, Milano insieme a Monza, la provincia con l’età più alta (32,3). E a Lecco? La media dell’età della mamme sfiora i 32 anni (31,9) come Varese e segue la media regionale. Dati simili si registrano a Como (32), leggermente più bassa l’età media nel bergamasco e nel sondriese (31,5).