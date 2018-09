LECCO – Sabato 15 settembre si terrà presso l’Ospedale A.Manzoni di Lecco (Aula Bianca – Palazzina Amministrativa) l’8° edizione del convegno “Focus in Infettivologia” destinato a specialisti, medici di medicina generale e infermieri.

L’incontro, che prenderà il via a partire dalle ore 8.30 e sino alle 14.00, è organizzato dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive dell’Asst di Lecco in collaborazione con il Dipartimento delle Cure Primarie dell’ATS della Brianza e con la Direzione scientifica del Dr. Paolo Bonfanti e del Dr. Valter Valsecchi.

Tema principale di questa edizione saranno le infezioni sessualmente trasmissibili, un tempo note come “malattie veneree” e poi come “malattie sessualmente trasmesse”.

La frequenza di questo tipo di infezione è purtroppo in continua crescita tanto che il controllo e la prevenzione rappresentano oggi obiettivi prioritari della sanità pubblica. La ASST di Lecco è molto impegnata su questo fronte ed è prevista l’apertura di un ambulatorio dedicato alla gestione delle infezioni sessualmente trasmissibili entro la fine dell’anno.

“Questo tipo di patologie sono maggiormente diffuse in soggetti con comportamenti sessuali a rischio, quali la promiscuità sessuale e l’avere rapporti non protetti – spiega il Dr. Paolo Bonfanti, direttore della UOC Malattie infettive di Asst Lecco – Una delle problematiche più importanti connessa a questo tipo di infezione è la proporzione rilevante di soggetti asintomatici ma infetti ed infettanti. La strategia da adottare per limitarne la diffusione si deve quindi basare soprattutto sulla prevenzione attraverso la promozione di campagne informative inerenti i diversi tipi di infezioni e i fattori di rischio e attraverso le attività di educazione alla salute sessuale”.

L’incontro intende proporre, come nelle precedenti edizioni, un approccio che parta dai problemi che si incontrano nella pratica clinica quotidiana per arrivare ad acquisire, attraverso il confronto, nuove modalità di affronto alle patologie infettive. Considerate le importanti novità in campo terapeutico, vi sarà infine spazio per un aggiornamento sulla infezione da HCV e sulla malattia da HIV, che rientrano entrambe nella categoria delle infezioni sessualmente trasmissibili.