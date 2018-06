LECCO – Porte aperte al reparto di Radiologia e per il day hospital di Oncologia dell’ospedale Manzoni: sabato 30 Giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, è organizzato l’open day delle due strutture con la possibilità per la cittadinanza e gli studenti dei licei che vorranno essere presenti di conoscere la dotazione tecnologica, il lavoro del reparto, il personale e tutto quanto l’azienda sociosanitaria territoriale può fare per il malato oncologico.

“Nel 2015 è stata avviata la raccolta fondi per stimolare l’acquisto di un acceleratore lineare e ora stiamo finalmente ultimando le procedure burocratiche e amministrative per ottenere il nuovo macchinario – spiega il Dr. Carlo Pietro Soatti, direttore dell’UOC Radioterapia dell’Ospedale A.Manzoni – E’ questo un risultato significativo, raggiunto grazie all’impegno concreto e alla sensibilità di tanti cittadini lecchesi. L’open day di sabato sarà un modo per incontrarli in un contesto informale e ringraziarli, mostrando loro quanto l’ospedale può offrire ai pazienti che si affidano ai nostri servizi, che ci si aspetta siano di alta qualità e professionalità”.