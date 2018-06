MANDELLO – La Lega Navale di Mandello del Lario, in collaborazione con il Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze di ASST Lecco, ripropone anche quest’anno l’appuntamento con “Sulle rotte della mente”, l’uscita in barca a vela che vede protagonisti pazienti del Dipartimento, famigliari, volontari, operatori e velisti, uniti in una giornata all’insegna del vento e del divertimento.

“’Cavalca l’onda’ sarà il titolo di questa seconda edizione, la cui realizzazione testimonia ancora una volta l’attenzione che la Lega Navale di Mandello ha nei confronti del ‘sociale e delle fragilità’” e dimostra il desiderio e l’interesse che ha nel far conoscere questo sport a più persone – spiega Gianna Cerasoli, responsabile dell’area dipartimentale – “Trascorrere una giornata in barca vela è un modo per divertirsi stando tutti assieme, all’insegna della socialità, abbandonandoci alle bellezze del nostro lago e al piacere di condividere momenti e situazioni differenti, per alcuni nuove”.

Dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto riscontri molto positivi tra i pazienti, per questa seconda edizione si prevede la partecipazione di un centinaio di persone, bissando i numeri raggiunti l’anno scorso. Il ritrovo è per sabato 30 giugno alle ore 12.00 presso la Lega Navale di Mandello del Lario. A seguire, il pranzo assieme aspettando che si alzi un po’ di breva, la costituzione degli equipaggi e, attorno alle ore 14, l’uscita in barca vera e propria.

“La barca a vela favorisce il benessere globale dell’individuo e rappresenta per i pazienti con patologia mentale un aiuto anche dal punto di vista cognitivo e risocializzante: richiede infatti attenzione, favorendo così un atteggiamento di presenza e stimola la collaborazione tra gli individui, che si trovano ad interagire nel rispetto delle regole e dell’altro”, sottolinea la Dr.ssa Simonetta Martini, responsabile dell’area territoriale del Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze di ASST Lecco nonché presidente della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario.

Al rientro dalla veleggiata sarà la volta della consegna dei ‘diplomi’ e infine il buffet offerto dalla Lega Navale.