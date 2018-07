MILANO – “Da oggi 1,5 milioni di lombardi potranno beneficiare del provvedimento approvato dalla Giunta Regionale che dimezza la spesa per il superticket che passa quindi da 30 a 15 euro per gli esami più costosi. Un grande risultato e un bel risparmio per tutti i cittadini”. Lo ha dichiarato la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza, commentando la misura che entra in vigore da oggi, 1 luglio, e per la quale sono stati stanziati 20 milioni di euro.

“Con il taglio del superticket – ha commentato Brianza – si risponde ad un bisogno concreto di tutti i cittadini, soprattutto di coloro che necessitano di esami specifici per il controllo e la cura di gravi patologie”.

Il costo massimo dei ticket sarà di 51 euro (36 euro di ticket nazionale + 15 euro di ticket regionale).

“Regione Lombardia, in continuità con la politica a sostegno delle persone più fragili -chiosa la Vice Presidente- si conferma una Regione virtuosa capace di garantire un sistema sanitario eccellente, sempre all’avanguardia ed accessibile a tutti”.