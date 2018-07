LECCO – Domenica 22 luglio alle ore 17:00, nell’ambito delle attività della Biblioteca per degenti dell’ospedale A.Manzoni di Lecco, è programmato un evento culturale che vedrà come ospite Enrico Rigamonti , autore conosciuto a livello locale e non solo, che presenterà il suo ultimo libro “La lealtà dell’amore”.

L’iniziativa è promossa da BiblioHospitalis, l’associazione di volontariato per la lettura in ospedale.