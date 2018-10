LECCO – Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno che colpisce una donna su otto nell’arco della vita ed è il tumore più frequente nel genere femminile. Per questo ATS Brianza rilancia il tema della prevenzione e l’importanza di sottoporsi allo screening gratuito offerto alle donne dai 50 ai 74 anni alle quali viene inviata dall’Agenzia di Tutela della Salute un’apposita lettera per effettuare la mammografia.

“Basta guardare ai dati del 2016 per vedere come su 22.031 donne invitate allo screening in provincia di Lecco vi siano state 13.810 adesioni: a seguito della prima mammografia (e delle analisi successive su quante sono risultate positive) sono state operate 63 donne con diagnosi maligna e 8 donne con diagnosi benigna”, spiega la dottoressa Silvia Lopiccoli, direttore Servizio Medicina Preventiva di Comunità Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Agenzia di Tutela della Salute (ATS ) della Brianza che ricorda come, “grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’87% negli ultimi vent’anni”.

Se aderire alla prima chiamata per lo screening mammografico è importante, è essenziale proseguire con la prevenzione: “L’attività di prevenzione della nostra ATS prevede l’invito a sottoporsi allo screening gratuito ogni due anni: quindi ogni due anni è importante per le donne non mancare a questo importante appuntamento con la propria salute”, conclude la dottoressa Lopiccoli.