ABBADIA – Aperti i bandi aperti dal Comune di Abbadia in aiuto delle famiglie, per contributi scolastici.

Il primo è il “contributo acquisto libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”, un voucher assegnato agli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 18 anni, iscritti per l’a.s. 2017/18 a corsi ordinari di studio presso scuole statali e paritarie, o ad enti di formazione e istruzione professionale.

Può presentare la domanda uno dei genitori dello studente, anche adottivi o affidatari, frequentanti le scuole secondarie di primo grado (ex medie)- classi prima, seconda, terza- e le scuole secondarie di secondo grado (ex superiori) o istituti di istruzione e formazione regionale- solo classi prima e seconda. Sono esclusi dal beneficio di alunni frequentanti la scuola primaria.

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, inferiore o uguale a 15.494,00 euro.

Agli aventi diritto verrà riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario, in relazione alla fascia di reddito ISEE di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata. Tali importi vengono erogati sotto forma di buoni virtuali elettronici intestati al beneficiario e spendibili presso la rete distributiva convenzionata, il cui elenco è pubblicato sul portale regionale di Dote Scuola.

C’è poi il “Buono Scuola” , rivolto alle famiglie degli studenti iscritti presso le scuole paritarie – primarie, secondarie di primo grado (ex medie) e secondarie di secondo grado (ex superiori)- con un ISEE familiare fino a 40.000 euro. Per gli studenti con disabilità è previsto un contributo specifico indipendentemente dal valore ISEE.

Sarà possibile presentare domande fino al 18 giugno.