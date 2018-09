ABBADIA – Nessun aumento ad Abbadia sul costo dei buoni della mensa per i bimbi della scuola primaria: lo fa sapere il Comune riferendo che il ticket per il singolo pasto resta di 4,2 euro.

Il blocchetto può essere acquistato presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio in via Nazionale. Previste delle agevolazioni per le famiglie in difficoltà dando visione del modello l’Isee in Comune per ottenere l’autorizzazione da presentare presso la banca.

Da calendario scolastico, i pomeriggi scolastici inizieranno il 17 settembre, il Comune fa sapere che è comunque previsto il servizio di autobus per chi non intende usufruire della mensa per la pausa pranzo.

L’amministrazione comunale ricorda inoltre che l’iscrizione alla mensa costituisce obbligo alla frequenza e che per tale motivo l’eventuale ritiro potrà essere autorizzato dal Comune solo per gravi e motivate ragioni, previa prova scritta.

Chi è affetto da allergie a cibi particolari deve presentare con sollecitudine un certificato medico prima dell’inizio del servizio, allo stesso modo chi richiede una dieta particolare per motivi religiosi è invitato a segnalarlo presso l’ufficio di segreteria del municipio.