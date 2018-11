ABBADIA – Sabato 24 novembre la Scuola dell’Infanzia S.Antonio di Crebbio, in via per Maggiana, apre le porte ai bimbi e alle famiglie.

L’appuntamento si terrà dalle 10 alle 12. Sarà possibile visitare gli spazi della scuola, conoscere le insegnanti, la coordinatrice e la proposta educativa.

“Saremo a vostra disposizione per qualsiasi informazione e necessità – spiegano dalla scuola – attività proposte, servizi offerti, costi, orari. Se preferite potete contattare la scuola per un appuntamento. Le nostre peculiarità: attività a stretto contatto con la natura e laboratori all’aperto nel nostro bosco, nel nostro orto, nel nostro frutteto, mensa interna dove vengono preparati piatti freschi con ingredienti di stagione, possibilità per i più piccoli di dormire dopopranzo -attività laboratoriali, prescuola, apertura estiva”.