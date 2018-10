OLGIATE – Nasce alla scuola dell’infanzia di Olgiate San Zeno “Parole per Camminare, uno spazio per trovare ascolto e condivisione di dubbi e paure legati a momenti particolari dello sviluppo espressivo (pre-linguaggio e linguaggio) dei propri figli, consentendo l’individuazione delle possibili cause e delle soluzioni attuabili.

E’ una possibilità per aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli; per favorire nei genitori la consapevolezza dei propri comportamenti educativi.

Sono attesi i genitori singoli, o la coppia genitoriale dei bambini frequentanti il “Centro per l’Infanzia San Zeno”, dei bambini (non frequentanti) residenti nel Comune di Olgiate Molgora e dei bambini (non frequentanti) residenti in altri Comuni.

Lo sportello è attivo durante l’intero corso dell’anno scolastico 2018/2019 e ha cadenza mensile.

La Responsabile dello Sportello, la Dott.ssa Elena Giudici sarà presente una volte al mese (nella seconda settimana del mese), nel giorno di giovedì. Lo Sportello ha durata di 3 ore e 30’: dalle ore 16.00 alle ore 19.30 accogliendo così 7 richieste di incontro.

L’incontro per ogni richiedente ha la durata di 30 minuti. Ogni utente ha diritto ad un massimo di n.ro 2 incontri. Per ora si calendarizzano i seguenti appuntamenti: 8 novembre, 6 dicembre 2018, 7 febbraio 2019

In programma anche un momento di presentazione dello Sportello, mercoledì 10 ottobre dalle ore 20.45, presso il salone del Centro per l’Infanzia San Zeno, a cura delle Coordinatrici.

Gli incontri di counseling che avverranno nelle date programmate sono gratuiti.