BOSISIO PARINI – Giornata indimenticabile per gli studenti dell’Istituto Italo Calvino di Bosisio Parini che, a fianco delle maestre, hanno trovato degli ospiti davvero eccezionali: Umberto Guidoni, astrofisico e astronauta NASA e ESA e Andrea Valente scrittore ed illustratore, di cui i bambini conoscono i libri di divulgazione scientifica.

L’evento, organizzato dalle maestre dell’Istituto Grazia Bertoni, Paola Appiani e Sara Riva, si colloca all’interno di un progetto di plesso più ampio intitolato “Tocchiamo il cielo con un dito” che nel corso dell’anno ha coinvolto gli studenti in diverse attività sul tema dello spazio, del cielo e del volo, mentre a febbraio si è svolta la “Tre giorni senza zaino” con gli alunni che si sono cimentati in laboratori e hanno seguito incontri con esperti organizzati in classi aperte seguite dal corpo insegnanti.

Questa mattina Guidoni ha lasciato prima a bocca aperta gli studenti della Italo Calvino, mostrando un video del suo viaggio nello spazio, spiegando ai giovani studenti com’è la vita dell’astronauta in orbita e raccontando loro la quotidianità: da come e cosa si mangia, a come ci si sposta nella navicella e raccontando persino come si fa ad andare in bagno. Guidoni ha poi mostrato delle splendidi immagini del pianeta Terra dall’alto lasciando quindi spazio alle numerose domande degli alunni.

Pienamente soddisfatte le maestre per l’incontro, “E’ stata un’occasione speciale per i nostri alunni grazie alla quale hanno potuto conoscere di persona un astronauta e un grande scrittore”, ha fatto sapere Grazia Bertoni, mentre la collega Sara Riva ha aggiunto: “Un incontro che sarà fonte di ispirazione per tutti e, ci auguriamo, possa spingere i nostri studenti ad interessarsi ancor più verso questo tipo di tematiche”.

“Un ringraziamento – fanno sapere infine le tre maestre – va agli sponsor: Feat Group, Novacart, Banca Popolare di Sondrio, Comune di Bosisio e un benefattore che vuole rimanere anonimo senza i quali non avremmo potuto organizzare la giornata di oggi”.

A precedere la lezione di questa mattina, ieri sera, Guidoni e Valente hanno tenuto una serata aperta a tutti e dedicata in particolar modo al pubblico adulto che si è tenuta nell’aula Parini riscuotendo un ottimo successo.