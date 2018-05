LECCO – Social e giovani, è questo il tema trattato al Collegio Alessandro Volta di Lecco, nell’incontro con il dottor Rocco Briganti, direttore generale dello “Specchio Magico” Cooperativa Sociale Onlus che si occupa di fare educazione nelle scuole.

Briganti si è servito di alcuni video per raccontare l’ampiezza del fenomeno social e la spirale in cui cadono i giovanissimi quando iniziano a scambiarsi foto e messaggi espliciti, dandosi in pasto anche a sconosciuti. Questa generazione di “nativi digitali”, così ha definito Briganti gli adolescenti di oggi, non sono più in grado di sperimentarsi in quei contenitori che una volta erano i luoghi di incontro, come la piazza del paese, o comunque in momenti di interrelazione faccia a faccia con gli amici. “Ecco perché – ha puntualizzato Briganti – la scuola può entrare in gioco ed essere davvero di aiuto per i ragazzi e le loro famiglie”.

Quello di venerdì è stato il primo dei due appuntamenti, aperti ai genitori del Collegio e non solo, inseriti nel Progetto Chimera Bon Bon proposto dalla Scuola Primaria del Collegio Volta.

“Le nuove tecnologie rischiano di essere considerate mostruose e pericolose come la Chimera, mortale mostro mitologico, ma il vero problema è l’utilizzo che l’uomo fa di esse – spiegano i promotori del Volta – La Chimera diventa un Bon Bon se l’uomo riesce a non esserne avvelenato e a trovare l’equilibrio tra la relazione con i suoi pari e l’uso dei mezzi che gli vengono offerti per realizzarla”.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 11 maggio alle 20.45.

link di approfondimento: http://www.collegiovolta.it/progetto-chimera-bonbon/