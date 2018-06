DERVIO – 30 ore di lezione in 5 giorni, una vera e propria ‘full immersion’ di lingua inglese: è il progetto “Week of full immersion” partito questa settimana presso la Scuola Primaria di Dervio. Un’iniziativa che rientra nel Pon (Piano Operativo Nazionale) del Miur e finanziato dalla Comunità Europea dedicata alla promozione delle abilità di base.

Quasi 50 i bambini iscritti alle lezioni, che si svolgono dalle 9.30 di mattina alle 16.30 (con possibilità di pranzo in mensa) in due moduli, uno dedicato agli under 8 (fino alla terza elementare) e uno agli under 12 (quarta e quinta elementare).

A tenere le lezioni due insegnati madrelingua. Il progetto terminerà venerdì con uno show finale organizzato per l’occasione aperto alle famiglie degli studenti. “Il progetto – ha spiegato la maestra Elena Pandiani – è anche frutto della collaborazione tra scuola, Comune e la parrocchia Comunità Pastorale San Carlo Borromeo che ha messo a disposizione degli animatori per i bambini. Grazie a tutti coloro che stanno collaborando!”.