DERVIO – Il Consiglio Comunale di Dervio ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio che comprende i servizi e le risorse a favore delle scuole che gravitano sul territorio derviese. Anche nell’anno 2018/2019 si conferma l’attenzione che l’Amministrazione Comunale riserva all’educazione ed alla formazione, sostenendo dal punto di vista economico le richieste provenienti dal mondo scolastico e proponendo iniziative tese ad arricchire la qualità dell’offerta didattica ed educativa.

Le tre scuole di Dervio accolgono quest’anno 261 studenti (62 alla scuola dell’infanzia, 113 alla Primaria e 86 alla Secondaria. Le risorse complessivamente impegnate nel Piano per il diritto allo studio ammontano a 231 mila euro, dei quali 88 mila per i servizi, le attività e le attrezzature didattiche, 90 mila per la refezione e il resto per le spese per il mantenimento degli edifici scolastici.

L’Amministrazione Comunale presta inoltre la dovuta attenzione anche alle manutenzioni straordinarie delle strutture scolastiche: dopo essere intervenuti alla scuola secondaria, quest’anno si interverrà alla scuola dell’infanzia e in quella primaria per l’eliminazione dei pericoli di sfondellamento degli intonaci dei solai, nei punti per i quali un’apposita indagine ha stabilito una seppure remota possibilità che in futuro si possano distaccare; alla scuola secondaria sono state installate tende a rullo su tutte le finestre per attenuare la radiazione solare e sono stati acquistati nuovi banchi per tutte la classi, ed è previsto un intervento per il rifacimento degli intonaci esterni.

Per venire incontro alle famiglie nell’acquisto dei libri il Comune provvederà inoltre alla fornitura gratuita dei testi utilizzati nella scuola primaria e ad erogare un contributo agli studenti di prima media. Viene confermato alle scuole il contributo per l’acquisto di materiale didattico e l’organizzazione di attività integrative: in applicazione del principio di autonomia previsto dalla legge, la scuola provvederà poi direttamente agli acquisti di beni e servizi, per arricchire l’offerta formativa con attrezzature, laboratori, spettacoli ed incontri con esperti.

A favore di tutto l’Istituto Comprensivo sono previsti: sportello di supporto psicologico per gli studenti; rassegna di teatro per ragazzi “Posto Unico” che proporrà a Dervio di spettacoli teatrali a beneficio di tutte le scuole del territorio; iniziative per l’accoglienza e il sostegno all’integrazione degli alunni non italiani; progetto per la sicurezza nella scuola (con l’interessamento di 112 AREU); partecipazione ad attività promosse da enti diversi anche in corso d’anno, purché con contenuti e finalità educative, che prevedano o meno la partecipazione a gare creative; partecipazione a eventi musicali alla Scala di Milano o al Conservatorio; partecipazione al bando della Fondazione della Provincia di Lecco avente come tema il “dono”; possibilità di utilizzo dello scuolabus per trasferte per attività integrative e sportive nel territorio comunale.

Per la scuola dell’infanzia: attività mensili organizzate con la Biblioteca; dotazione di libri per la biblioteca scolastica; introduzione alla lingua inglese; laboratorio artistico espressivo; progetto Sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio; spettacolo di Natale in palestra; incontro con esperti Silea su tematiche ambientali; progetto “Porcospini” per bambini di 5 anni: un percorso di prevenzione primaria al maltrattamento e abuso sessuale, per fornire ai bambini una serie di strumenti per imparare ad evitare i pericoli e conoscere i fattori di protezione; uscite presso il centro “La Sosta” in occasione di Natale e Carnevale; educazione stradale; progetto “Frutta nelle scuole”.

Per la scuola primaria: attività di educazione alimentare per studenti e famiglie; programma “Frutta nelle scuole”; progetti di educazione ambientale (con esperto SILEA); attività di promozione della lettura in collaborazione con la Biblioteca (il tema di quest’anno sarà “IO + TU= NOI”- Bullismo); laboratori espressivi-musicali finalizzati anche alla realizzazione da parte degli studenti di spettacoli, in collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria Musicale o esperti esterni; attività di avviamento allo sport in collaborazione con U.S.D. e altre associazioni del territorio; attività di informatizzazione per l’uso del computer come strumento di didattica con utilizzo di software open source; scambi epistolari in inglese con pari età del comune gemellato di Rousínov; progetto “Feste civili” con partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre; progetti di educazione ambientale in collaborazione con la Comunità Montana; educazione stradale: progetto Piedibus con “bollettino delle multe” e corso di educazione stradale a cura della Polizia Locale; giornata ecologica in collaborazione con Silea; interventi di esperti di storia locale e un corso sulla toponomastica delle vie del paese; laboratorio espressivo teatrale; progetto “Nonno Vigile” promosso dalla polizia locale; incontro con un deportato di 94 anni dalla Germania che racconterà la sua storia; visita a Milano al Binario 21 in collaborazione con il Gruppo Alpini Dervio; adesione al progetto promosso dalla LILT con un incontro sulla prevenzione (buone pratiche relative all’alimentazione e al fumo); incontro con la scrittrice Anna Savini; adesione ad un progetto di Lario Reti Holding sul tema dell’acqua: come evitare gli sprechi; festa dei nonni a “La Sosta”.

Per la scuola secondaria di primo grado: interventi di esperti di storia locale; orientamento alla scelta della scuola superiore con attività svolte a scuola e sportello di aiuto psicopedagogico per genitori, insegnanti ed alunni; partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; partecipazione a iniziative per la promozione della lettura; progetto “Feste civili” con partecipazione alla celebrazione del 25 aprile e concerto dell’indirizzo musicale; attività musicali con la collaborazione dei docenti della sezione musicale; incentivazione alla lettura con attività in collaborazione con la Biblioteca; progetto per la sensibilizzazione ad un problema di attualità; certificazione KET (inglese) e FIT (tedesco); lezioni in classe con madrelingua inglese e tedesco; spettacolo in lingua straniera; implementazione di dotazioni tecnologiche; aumento di libri in lingua inglese graduate nella biblioteca del plesso; collaborazione con il CAI con delle passeggiate sul territorio; incontri sul tema del bullismo, i pericoli in rete e il disagio giovanile in genere.

Verrà riproposta l’erogazione di borse di studio: per la scuola secondaria di primo grado per valutazioni a partire da 9/10; per la scuola secondaria di secondo grado per valutazioni da 95/100 in su e agli studenti universitari per le tesi di laurea con argomenti in riferimento al territorio locale. Quest’anno le borse di studio saranno offerte dalla famiglia De Angelis nel ricordo di Benedetto De Angelis, recentemente scomparso e già amministratore comunale.

Vengono confermate le iniziative di sostegno degli alunni in età scolare, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, per l’assistenza educativa scolastica di alcuni studenti, con disabilità certificata, tramite educatori professionali. Con un costo previsto di quasi 43 mila euro, gli educatori professionali intervengono in ambito scolastico, per completare il lavoro effettuato dagli insegnanti di sostegno. È previsto inoltre il sostegno al progetto educativo “Pacman”, promosso dai Comuni di Bellano e Dervio, e rivolto a minori dai 6 anni per i quali sono state individuate difficoltà dei nuclei familiari a svolgere la funzione educativa nei confronti dei figli, presenza di difficoltà temporanee, anche scolastiche, o situazioni a rischio di disadattamento ed emarginazione. Viene inoltre confermato anche il sostegno alla scuola potenziata presso l’istituto comprensivo di Bellano a beneficio degli studenti in situazioni di grave disabilità.

Per i nuovi locali per la refezione, che ospiteranno quest’anno quasi 130 alunni, sono state acquistate nuove attrezzature. Il servizio di refezione è gestito da personale comunale e viene proposto alla scuola dell’infanzia, oltre alla scuola primaria nei giorni di rientro pomeridiano. Lo scorso anno sono stati distribuiti 17.112 pasti, di cui 8.932 per la scuola dell’infanzia, 7.433 per la scuola primaria e 747 per altri, per un costo del servizio di 90 mila euro. Il sistema delle tariffe, sempre calcolate in base alla certificazione ISEE, non ha subito modifiche, continuando a garantire agevolazioni alle famiglie più numerose.

Anche quest’anno si rinnova la disponibilità ad ospitare presso le strutture comunali alcuni studenti universitari e delle Superiori per l’effettuazione del periodo obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, per stages e periodi di praticantato, nel corso dei quali potranno completare la loro preparazione confrontandosi con le problematiche del mondo del lavoro.

Per il terzo anno infine il Comune di Dervio usufruisce di una convenzione per l’erogazione di corsi finalizzati alla formazione permanente della popolazione adulta con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Lecco “Fabrizio De André”. La convenzione è finalizzata a realizzare corsi di lingua L2 per promuovere l’integrazione dei residenti stranieri favorendo processi di integrazione e corsi di certificazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente degli adulti (lingue, informatica, ecc.) per favorire un miglioramento delle prospettive culturali e occupazionali della popolazione residente, prevedendo la possibilità di acquisire rispettivamente la certificazione Trinity e la certificazione ECDL. Sono già stati programmati due corsi modulari (base e intermedio) di lingua inglese con certificato di competenza fino al livello B1 offerti a costi molto popolari.