CALOLZIOCORTE – “Un percorso laboratoriale il cui obbiettivo era quello di analizzare l’ambiente attraverso la conoscenza dei suoi elementi naturali e quindi salvaguardarlo difenderlo, tutelarlo e valorizzare la diversità come risorsa”.

Grande festa ieri pomeriggio (5 giugno) alla scuola primaria di Sala dove, assieme ai genitori e ai volontari che hanno collaborato durante il corso dell’anno, si è tenuto il momento conclusivo di un progetto che ha portato alla creazione di un bellissimo murales.

Le maestre Rita Ronchetti e Marilena Manzoni, insieme a tutte le insegnanti della scuola, hanno guidato i bambini in questo percorso: “Il murales che è stato inaugurato oggi è un po’ la sintesi di quello che abbiamo voluto trasmettere ai ragazzi: un’apertura verso l’ambiente visto in tutte le sue sfaccettature e, più in generale, al mondo umano, ampliando i propri orizzonti e spalancando il proprio cuore alla diversità, contro tutti i pregiudizi, le barriere e le forme di intolleranza. Tutto ciò affiancato all’idea della salvaguardia della natura, da valorizzare il più possibile nelle sue molteplici forme”.

Il percorso si è sviluppato attraverso due diversi progetti: “C’è tutto un mondo intorno” e “Legami diversi, fare per apprendere” sviluppati rispettivamente con l’artista Dario Carsana e con Artimedia guidata dal responsabile Livio Bonifaccio. Al momento di festa hanno partecipato anche il vicesindaco Massimo Tavola, l’assessore Wilna De’ Flumeri e la vice direttrice Brunella Frigerio.

I ragazzi hanno accompagnano i genitori alla scoperta di quanto fatto durante il corso dell’anno, quindi si è tenuto il momento più ufficiale della festa con l’inaugurazione del murales. Quindi c’è stato spazio per una piccola dedica alla maestra Fabrizia Conti che presto andrà in pensione: “Quello che mi mancherà di più siete voi, bambini!” ha detto.

La festa si è conclusa con il lancio dei palloncini. I bambini hanno liberato in cielo centinaia di palloncini colorati che portavano con loro un messaggio.