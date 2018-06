RESINELLI – Sabato 9 giugno il Liceo Classico, Scientifico e Scientifico delle Scienze Applicate G.Leopardi dà appuntamento a tutti in Piazza della Chiesa ai Piani Resinelli per la presentazione della mostra Fotografica “I primi rifugi sulle Grigne tra fine ‘800 e inizio ‘900”.

Un itinerario di immagini di repertorio, scatti fotografici contemporanei, documenti e testimonianze per raccontare la storia e le vicende celate dietro la nascita dei primi rifugi sulle Grigne dal 1881 al 1911 e che sarà presentato dagli studenti che faranno da guida dalle 14.00 alle 18.00.

“La mostra, frutto di un progetto di alternanza scuola lavoro, nasce dalla collaborazione tra il Liceo Leopardi e il CAI di Lecco che ha permesso agli studenti di accedere al ricco archivio storico del CAI di Milano – spiega il professore di Storia del Liceo Tommaso Lanosa – sarà anche l’occasione per i visitatori di conoscere la nascita delle prime società alpinistiche e di vederne i mutamenti che le hanno portate dall’essere associazioni elitarie, riservate a nobiltà e alta borghesia, a diventare associazioni popolari, sempre più aperte a classi sociali di ogni genere. Per i nostri studenti questa mostra ha costituito l’opportunità di approfondire i valori di cui il CAI è portatore; da qui è sorto il desiderio di realizzare un itinerario per condividere tutto questo con il territorio”.

MOSTRA FOTOGRAFICA: “I PRIMI RIFUGI SULLE GRIGNE TRA FINE ‘800 E INIZIO ‘900”

Sabato 9 GIUGNO dalle 14.00 alle 18.00

Piazza della chiesa – Piani dei Resinelli

INGRESSO LIBERO

VISITE GUIDATE GRATUITE