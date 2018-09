DERVIO – Quale occasione migliore per promuovere, ulteriormente, l’attività sportiva, la sana alimentazione e il star bene-insieme se non la Settimana Europea dello Sport?

Ecco come gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Dervio, Bellano e Lierna si sono impegnati a festeggiare questa iniziativa.

Le classi terze hanno organizzato e coordinato ( coadiuvati dalla prof.ssa Laura Rossi), le attività sportive che hanno poi proposto alle classe seconde e prime dell’Istituto.

Tutto si è svolto in cortile, in un momento post-intervallo per tutti i giorni della settimana. Gli alunni lo hanno chiamato “be Active”. Tutti coinvolti: studenti, insegnanti e collaboratori scolastici.

Per l’occasione è stata promossa un’alimentazione sana, sostituendo la consueta merenda di metà mattina con frutta o yogurt. Anche l’abbigliamento ha subito delle variazioni, si sono viste magliette rosse, bianche e verdi in onore del nostro tricolore.

“In questa, come in altre esperienze didattiche-educative – spiegano dalla scuola – l’obiettivo che si intende perseguire è quello di sviluppare tra i giovani una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici derivanti dallo svolgimento di attività sportiva e moto-ricreativa. Intesa anche come strumento di attuazione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona”.