MANDELLO – E’ lecchese il progetto vincitore della prima edizione del concorso “ITP – I Vostri Successi” indetto dal Cern: premiato il prof. Saul Casalone del Liceo Artistico “M. Rosso” di Lecco che ha colpito la giuria con una sperimentazione didattica che ha coinvolto anche i colleghi e gli studenti della scuola secondaria di primo grado e primaria Volta di Mandello.

Un progetto sviluppato in collaborazione con la dirigente scolastica prof.ssa Luisa Zuccoli. Tra febbraio e marzo, il professore ha realizzato una sperimentazione didattica e un corso di formazione docenti nella scuola primaria e secondaria di primo grado proponendo elementi di fisica contemporanea come occasione di ripensamento dell’insegnamento delle scienze, non tanto introducendo nuovi temi, quanto individuando nuovi nuclei concettuali che, a partire dalla scuola primaria, possano essere condivisi ad ogni livello di istruzione.

“Si tratta di un riconoscimento prestigioso che va a merito non soltanto delle attività da me proposte, ma anche del grande interesse dimostrato dalla Dirigente e dalle insegnanti di Mandello” spiega il professore. Il premio sarà consegnato a fine settembre in una cerimonia ufficiale a Ginevra.