MANDELLO – Nuovi orari per il servizio di trasporto scolastico: l’amministrazione comunale di Mandello ha recepito la proposta avanzata da alcuni genitori, in occasione dell’incontro avvenuto nel mese di dicembre, di modificare gli orari dello scuolabus anche in funzione del nuovo orario delle scuole dell’infanzia, prorogato dalle 15:30 alle 16.

“Con una modifica sul trasporto di scuola primaria siamo riusciti a modificare gli orari del trasporto alunni scuola infanzia così da avvicinarci il più possibile all’orario scolastico effettivo” fa sapere il sindaco Riccardo Fasoli.

Dal mese di settembre, gli orari di arrivo delle scuolabus nelle scuole cambierà così:

SCUOLABUS PLUTO

Scuola Infanzia Molina ore 15.30 (utilizzato da 3 bimbi) era 15:10

Scuola Infanzia Crebbio ore 15.35 (utilizzato da 3 bimbi) era 15:20

SCUOLABUS TOPOLINO

Scuola Infanzia Via Monastero ore 15.30 (utilizzato da 3 bimbi) era 15:00

Scuola Infanzia Olcio ore 15.40 (utilizzato da 14 bimbi) era 14:50

Scuola Infanzia Somana ore 16.00 (utilizzato da 14 bimbi) era 15:30

“Siamo soddisfatti del risultato ottenuto anche se un pc dispiaciuti di non averlo potuto comunicare alle famiglie prima della formale iscrizione dei propri bimbi – prosegue Fasoli – La problematica era molto sentita e, con gli orari precedenti, le scuole di frazione erano molto penalizzate. Tale servizio, oltre a permettere ai genitori di rispettare più facilmente anche gli eventuali impegni lavorativi, permette alle stesse scuole di aumentare il tempo “didattico”, grazie alla presenza di tutti i bambini per molto più tempo (per Somana e Olcio mezzora e cinquanta minuti in più al giorno! Ringrazio gli uffici comunali e l’istituto comprensivo A.Volta per il prezioso contributo dato per migliorare il servizio”.