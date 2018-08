MANDELLO – E’ stato approvato all’unanimità il piano di diritto allo studio del Comune di Mandello. L’investimento complessivo, come fatto sapere dal sindaco Riccardo Fasoli, ammonta a poco più di 1 milione di euro e “va in continuità con il grande impegno e la grande attenzione che il Comune mette in questo comparto da più di dieci anni”.

Il piano è stato presentato e approvato lo scorso lunedì, 30 luglio, dal Consiglio Comunale. Tra le voci più significative figurano 70 mila euro per i servizi di trasporto di tutti i gradi scolastici, 15 mila euro per la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, 130 mila euro per il servizio mensa, in parte coperti dalle famiglie e 180 mila euro circa per le scuole dell’infanzia. A questo proposito, per il secondo anno sono stati messi a disposizione 20 mila euro a sostegno delle rette dell’asilo nido “La fabbrica dei balocchi”.

34 mila euro sono stati investiti per i progetti di arricchimento dell’offerta formativa presentati dagli istituti scolastici, quindi per il mantenimento degli stabili 250 mila euro, destinati a fornitura acqua, luce, gas e manutenzioni.

Il sindaco ha voluto sottolineare i bisogni educativi speciali, per i quali sono stati stanziati oltre 275 mila euro: “E’ la vera difficoltà del nostro territorio, dove sempre più ragazzi hanno bisogno di un intervento mirato di sostegno, oltre a quello previsto dal ministero – ha commentato Fasoli – parliamo di una problematica che ha bisogno di avere dalla parte delle istituzioni e della scuola il terzo soggetto importante per la crescita dei nostri ragazzi: la famiglia. L’impegno educativo resta in capo alla famiglia che non può e non deve demandare educazione e formazione agli altri attori (scuola ed istituzioni). I genitori non possono essere spettatori giudicanti ma devono essere parte integrante e consapevole della crescita dei loro figli. Credo che su questo serva una riflessione da parte di tutta la comunità” ha concluso il sindaco.