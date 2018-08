LECCO – A qualche settimana dalla fine degli esami, arrivano i dati elaborati dalla Provincia sulla Maturità 2018 e i risultati conseguiti dagli studenti lecchesi.

Complessivamente 2.444 giovani hanno ottenuto quest’anno il diploma di maturità nelle scuole secondarie della provincia: 1.177 in un liceo, 904 in un istituto tecnico e 363 in un istituto professionale. All’esame è stato ammesso il 97,5% degli alunni di quinta e il 99,4% dei maturandi è stato promosso.

Gli studenti che hanno conseguito la qualifica professionale, dopo aver frequentato un corso triennale di istruzione e formazione professionale (IeFP), sono 435 di cui 80 in un istituto superiore e 355 in un centro di formazione professionale. Sono 210 gli studenti che hanno ottenuto il diploma di quarto anno in un percorso di IeFP.

“L’elaborazione dei dati raccolti – commenta il Consigliere provinciale delegato all’Istruzione e Formazione Professionale Marinella Maldini – ci restituisce un quadro preciso delle professionalità in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado. Circa 250 diplomati in più rispetto allo scorso anno, con una prevalenza, a conferma del trend registrato anche a livello nazionale, di diplomi di tipo liceale. Circa 900 diplomati nei nostri Istituti tecnici e 360 diplomati nei nostri Istituti professionali si preparano ora ad affrontare il mondo del lavoro o il percorso universitario e circa 550 studenti, che hanno conseguito la qualifica o il diploma professionale in uscita dal sistema della IeFP, sono pronti per mettere a disposizione le professionalità acquisite”.

“Il Focus esami di maturità e di qualifica anno scolastico e formativo 2017/2018 – conclude Maldini – ci fornisce interessanti e utili elementi per compiere le giuste valutazioni riguardo all’attività programmatoria dell’offerta formativa del secondo ciclo che la Provincia è chiamata a esercitare”.