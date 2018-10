LECCO – Il Politecnico festeggia 45 nuovi laureati negli indirizzi di ingegneria e architettura. La cerimonia di proclamazione si svolgerà presso l’aula magna del Campus di via Previati, giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 16:30.

Ecco i nomi degli studenti che hanno raggiunto l’ambito titolo magistrale:

Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura

Simone Amasi, Abanoub Roshdi Elyas, Pietro Zorloni

AGRAPE – Progetto di un campus agroalimentare per la rigenerazione urbana dell’area Ex-Pietra Curva a Brescia

Chiara Amato, Serena Cuffari, Dayana Giacomel

[RE]thinkREuse. REcycle. REduce. Recupero edilizio di un’area industriale dismessa nel lecchese

Marco Baccaro, Luca Del Favero, Andrea Tagliabue

FARMING FAVARA – Rigenerazione del centro storico di Favara e dei Sette Cortili a Farm Cultural Park. Progettazione di strutture innovative a secco e profili pressopiegati a freddo

Andrea Bonaiti, Pier Paolo Mainetti, Luca Sironi

Agri+Culture – The New City Centre of Casatenovo

Alice Caldarelli, Francesca Santarelli

RE CONTAIN ME

Stefano Campi

VI.BO – Progetto per la nuova sede dell’istituto delle Arti di Trento

Laura Del Pero, Elisa Lo Verme

IL CAMPUS COME BRANO DI CITTA’ – Progetto di recupero per una migliore vivibilita’ del Campus Leonardo del Politecnico di Milano

Niccolò Fallara, Davide Forlani

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES AND SOCIAL INCLUSION IN ROCINHA FAVELA: Area 2, a Project based on IMM Methodology

Erika Galbiati, Giancarlo Valsecchi

Green School. Uso di sistemi di prefabbricazione in legno per la realizzazione di edifici scolastici NZEB: analisi e caso studio nel comune di Lentate sul Seveso

Federica Iachelini, Clara Rinaldi

AMAtrix – La sostenibile leggerezza del legno:un epicentro costruttivo per Amatrice

Ksymena Joanna Kusmierzak

aurea – Progetto di nuova costruzione per l’area di Santa Chiara a Pisa

Marco Maino, Rachele Marchi, Lorenzo Pozzi

Environmental Performance and Social Inclusion in Rocinha Favela: area 6. A project based on IMM methodology

Luana Negri

GRADEUP, riqualificazione del polo scolastico di Vimercate

Roberta Rovida

PERIFERIE URBANE CENTRALI – Recupero del “Quartiere Fabio Filzi” – Nuovi modi di concepire la residenza

Elena Schenardi

GREEN GANG CITY: Progettazione di spazi aggregativi e educativi in periferie italiane degradate

Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering

Anamika Das

F.I.CO Wellness club, Bologna, Italy

Zidan Luo

Minimum Vertical Community

Aleksandr Vedernikov

Hybrid Housing

Corso di Laurea in Ingegneria Civile – Civil Engineering for Risk Mitigation

Romeo Gjoshi

State of the Art in resilience assessment methods of transportation network.

Farhan Jamil

Investigation of Floating Car Data from consumer GPS navigation devices for speed analysis and demand estimation.

Nikola Rakonjac

Enhanced Post Disaster Damage and Emergency Response Assessment to Improve Disaster Preparedness. The 2014 May Floods in Serbia

Corso di Laurea in Mechanical Engineering

Luca dell’Oro

Development of a vision-based procedure to fully control unsupervised bending tests on concrete sleepers

Mohan Govindasamy, Samson Hansraj Sambath Kumar

FALL DETECTION USING PASSIVE INFRA-RED SENSORS

Gianluca Mustillo

Impact of moderators on GSCM drivers, practices and performance: evidence from Italian manufacturing firms

Navamani Prakash

MODEL-BASED FAULT DIAGNOSTIC OF ELECTRICALLY OPERATED PITCH SYSTEM FOR WIND TURBINE USING MULTI-BODY DYNAMIC ANALYSIS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN).

Mattia Rizzi

Indexable inserts real-time condition monitoring of heat-resistant super alloy in internal turning operations

Simone Robustellini

Numerical and experimental dynamic analysis of a railway track with third rail

Oleksandr Skrypnikov

Design of a Compacting Thrash Bin

Fabio Terzoni

