VALMADRERA – L’esperienza Erasmus+ per la quindicina di studenti dell’Istituto Aldo Moro di Valmadrera si arricchisce di una nuova tappa, questa volta in veste di “padroni di casa”.

Dopo l’appuntamento in Repubblica Ceca qualche settimana fa, il progetto “I’m a star” è arrivato in Italia, e precisamente all’istituto lecchese. Studenti provenienti da Olanda, Polonia e Repubblica Ceca hanno animato la scuola.

I colleghi stranieri – tutti ospitati in famiglie lecchesi – sono arrivati lunedì 16 aprile e hanno passato un’intera settimana in Italia. Durante questo periodo hanno intervallato attività sui banchi di scuola a visite in alcune aziende della provincia come FRANCI, Caffè Malatesta, la Casa del Cieco, Marco d’Oggiono Prosciutti e ICAM. I ragazzi hanno poi avuto il tempo anche di visitare il nostro meraviglioso territorio, scoprendo alcuni dei più caratteristici percorsi turistici sul Lago di Como.

Tra le tante attività svolte, c’è stato anche il tempo per una cena conviviale alla quale hanno partecipato il direttore della scuola Marco Anghileri, il Presidente Nicola Perego, la coordinatrice Patrizia Parolini e le altre insegnanti coinvolte: Laura Canali, Patrizia Vassena e Marina Rusconi. Durante la cena – interamente gestita dagli studenti del corso di cucina – sono stati distribuiti gli attestati agli studenti che hanno frequentato il programma.

“Come di consueto, quest’esperienza si è rivelata un successo sia a livello scolastico che a livello umano – ha dichiarato la coordinatrice Patrizia Parolini – il progetto Eerasmus+ offre ai nostri studenti la possibilità di fare esperienze indimenticabili, approfondendo la lingua inglese e concedendo loro un’esperienza di vita unica.”