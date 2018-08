VALMADRERA – “Completata la posa, dei nuovi oscuranti tipo veneziane su tutti i serramenti presenti presso la Scuola Primaria “G. Leopardi” di Valmadrera”.

Ad annunciarlo il sindaco Donatella Crippa che ricorda dopo averlo sottolineato in occasione della presentazione del Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019 “in questi anni l’Amministrazione ha realizzato numerosi interventi sugli stabili di proprietà comunale che ospitano le scuole”, elencando poi quanto è stato fatto finora.

Oltre a lavori consistenti, tra cui la sostituzione dei serramenti del corpo Palestra Scuola L.B. Vassena e ala vecchia Scuola Infanzia Paolo VI, il completamento della normalizzazione dell’impianto elettrico Scuola L.B. Vassena, la messa in sicurezza dei plafoni degli edifici scolastici, la sostituzione dei serramenti della Scuola Primaria G. Leopardi, sono stati anche effettuati piccoli interventi al fine di rendere più accoglienti gli ambienti scolastici.

In particolare il sindaco ricorda la “sistemazione del giardino e area giochi della Scuola dell’Infanzia Collodi all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 e la riqualificazione del giardino del nido ‘La coccinella’, portata a termine ad aprile di quest’anno. Da ultimo è stata completata la posa, dei nuovi oscuranti tipo veneziane su tutti i serramenti presenti presso la Scuola Primaria ‘G. Leopardi’ “.

Infine il sindaco e l’assessore Raffaella Brioni ricordano che “è in programma, nell’arco del triennio, l’acquisto di banchi e sedie per le Scuole dell’infanzia e Primaria”.