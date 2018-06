LECCO – Scuola finita, tempo di vacanze per la maggior parte degli studenti lecchesi, tempo di esami per molti altri.

La maturità 2018 prenderà il via il prossimo 20 giugno con la prima prova di italiano. Il 21 sarà la volta della seconda prova, dedicata ad una materia diversa a seconda del liceo, quindi il 25 giugno la terza prova, il temuto ‘quizzone’ multidisciplinare. Chiuderanno gli esami di Maturità le prove orali.

Agli studenti lecchesi non resta che sfruttare il tempo rimasto per ripassare e prepararsi, in attesa di poter festeggiare il diploma e godersi le meritate vacanze! In attesa dell’inizio degli esami pubblichiamo i voti degli studenti ammessi nei vari licei cittadini (in attesa i voti dell’Istituto Fiocchi, ndr).

Liceo Scientifico e Musicale ‘G.B.Grassi’

5A-LICEO SCIENTIFICO

5B-LICEO SCIENTIFICO

5C-LICEO SCIENTIFICO

5E-SCIENZE APPLICATE

5F-SCIENZE APPLICATE

5G-SCIENZE APPLICATE

5M-MUSICALE

Liceo Classico e Linguistico ‘A.Manzoni’

5A-CLASSICO

5B-CLASSICO

5A-LINGUISTICO

5B-LINGUISTICO

5C-LINGUISTICO

5D-LINGUISTICO

Liceo Artistico ‘Medardo Rosso’

5A GRAFICO

5B FIGURATIVO

5C ARCHITETTURA

5D SCENOGRAFIA

5E ARCHITETTURA

5A TECNICO BOVARA

5B TECNICO BOVARA

Istituto di Istruzione Superiore ‘A.Badoni’

5A AUTOMAZIONE

5A MECCANICA

5A LS SCIENZE APPLICATE

5B ELETTROTECNICA

5B INFORMATICA

5B MECCANICA

5B LS SCIENZE APPLICATE

5C ELETTROTECNICA

5C MECCANICA

5C TELECOMUNICAZIONI

Istituto ‘G.Parini’

5A AMMINISTRAZIONE E FINANZA SERALE

5A AMMINISTRAZIONE E FINANZA

5B AMMINISTRAZIONE E FINANZA

5A RELAZIONI INTERNAZIONALI

5B RELAZIONI INTERNAZIONALI

5A SISTEMI INFORMATIVI

5A TURISMO

5B TURISMO

5C TURISMO

5D TURISMO