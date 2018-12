CALOLZIOCORTE – E’ tempo di Open day: ogni scuola apre le sue porte alle famiglie per conoscere gli spazi, i progetti, gli insegnanti.

“Ogni plesso ha le sue caratteristiche e la scuola di Rossino in questi anni sta dimostrando di essere ancora una scuola capace di meravigliare. Noi genitori non l’abbiamo scelta per la sua comodità ma per la cura e l’attenzione che ancora oggi i docenti dedicano alla relazione e alla didattica. Qui si respira un’aria di condivisione pur mantenendo l’unicità. Qui si respira empatia, qui si coopera passo dopo passo alla crescita delle nuove generazioni, nella libertà dell’essere se stessi – hanno detto i genitori degli alunni -. Un approccio Montessori, una didattica attenta ai tempi dei bimbi e ai ritmi della natura, si fondono per garantire benessere e promuovere l’acquisizione di nuove competenze. Scegliere Rossino significa gettare semi di felicità nella vita dei propri figli, scegliere Rossino vuol dire credere che la scuola sia un ambiente capace di permettere ad ogni bambino di credere ancora alla realizzazione dei propri sogni. Noi ci crediamo e siamo certi che non siamo gli unici a farlo. Da genitori a genitori”.