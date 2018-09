VALMADRERA – Un servizio per le famiglie messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Valmadrera che ha confermato per l’anno scolastico 2018/2019 l’organizzazione del servizio di accompagnamento sugli autobus per gli alunni della Scuola Primaria “G. Leopardi”.

Il servizio vale per le due linee di circolari pubbliche urbane VAL1 e VAL2, a partire da lunedì 17 settembre.

“Per le corse relative alla Scuole Primaria, è garantita l’assistenza con personale adulto appositamente incaricato – spiegano dal Comune, precisando che – che la scelta di un autobus pubblico pone lo scolaro, una volta uscito dall’edificio scolastico e fuori dall’orario delle lezioni, sotto la diretta responsabilità dei genitori” ma “al fine di sostenere e facilitare la famiglia in questa possibile scelta a favore del trasporto pubblico locale” viene promosso “un servizio di sorveglianza e accompagnamento, sia a bordo degli autobus di linea – relativamente alle corse che coincidono con l’orario scolastico – che nel tragitto tra l’uscita della Scuola Primaria statale e la relativa fermata degli autobus di linea”.

Il personale incaricato sarà riconoscibile per il giubbetto e il tesserino, svolgerà una semplice funzione di assistenza per gli scolari, in quanto controllerà che salgano e scendano in sicurezza dagli autobus e, durante la corsa, stiano a bordo in modo appropriato. “Il personale di accompagnamento non ha però la funzione di controllare individualmente ogni singolo bambino, tramite liste, appello o altro” sottolineano dal municipio.

La Scuola Primaria “G. Leopardi”, mette a disposizione, al momento dell’uscita da Scuola, una zona dell’atrio d’ingresso per l’attesa di coloro che dovranno salire sulle linee urbane per il rientro a casa. Anche in questo spazio vi sarà la presenza di personale incaricato che collaborerà con il personale ATA della Scuola.

Sul sito web di Linee Lecco si possono trovare gli orari indicativi di passaggio, in vigore dal 10 settembre 2018, relativi alle corse interessate dell’entrata mattutina e dell’uscita pomeridiana dalla Scuola Primaria “G. Leopardi”.