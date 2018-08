VARENNA – Il Comune di Varenna ha disposto per ogni anno scolastico di versare alla scuola dell’infanzia “G.B. Pirelli” la somma di 17.500 euro a sostegno delle spese correnti necessarie per il funzionamento della scuola e per il sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette.

La delibera è stata approvata all’unanimità lo scorso giugno nel corso del Consiglio Comunale: “La decisione rappresenta a tutti gli effetti una sfida alla flessione delle nascite degli ultimi anni, e un chiaro segnale che a Varenna la comunità c’è e cresce – ha dichiarato il sindaco Mauro Manzoni – sono molto soddisfatto di aver aumentato il contributo annuale alla Scuola dell’Infanzia di Varenna: per noi è una realtà importante e che merita tutta l’attenzione possibile da parte dell’Amministrazione”, ha commentato il sindaco Manzoni.

“La presenza dell’asilo è un segno che a Varenna esiste ancora una comunità e che è possibile ancora viverci stabilmente. Varenna non è e non può diventare solo un ‘dormitorio’ animato solo da persone di passaggio” ha continuato.

“Rivolgo un ringraziamento sentito al Consiglio di Amministrazione le cui persone, da anni ed in maniera eccellente, si spendono in modo volontario per la gestione del nostro asilo: hanno saputo, anche con una buona dose di creatività (vedi l’idea dell’istituzione dell’asilo bilingue, un unicum nel nostro territorio), mettersi al servizio della comunità varennese facendo permanere nel tempo un’istituzione basilare” ha concluso il sindaco.