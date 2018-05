VARENNA – Villa Cipressi apre le porte al borgo di Varenna. Nello spirito di collaborazione e di aggregazione il Gruppo R Collection Hotels, proprietario dell’hotel quattro stelle, ospita il 23 maggio, alle 14, i bambini della scuola materna GB Pirelli insieme alle insegnanti. Il programma prevede la visita dei giardini, qualche momento di svago nel parco e una ricca merenda servita in veranda.

Appuntamento invece per gli anziani del paese, il 24 maggio, alle 15 che potranno fare un tour guidato di Villa Cipressi per poi accomodarsi in terrazza e degustare qualche sfiziosità preparata dalla cucina.

“L’iniziativa entra in un progetto ben più ampio che, da sempre caratterizza il Gruppo in quanto operiamo nello spirito di collaborazione che deve rafforzare i rapporti con il territorio. – spiega il direttore delle strutture Villa Cipressi e Hotel Royal Victoria, Severino Beri – Un momento di aggregazione che intende unire le generazioni per rafforzare quell’attaccamento che caratterizza le persone. Riteniamo fondamentale lanciare segnali di vicinanza e di voglia di condivisione”.