VERCURAGO – Open day per la scuola dell’infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII di Vercurago che ha aperto le iscrizioni per il prossimo anno. Il tema della giornata di festa organizzata ieri, sabato, si è sviluppato attorno a l’Odissea.

Don Andrea Pirletti, il nuovo parroco di Pascolo e Vercurago, ha interpretato Omero nello spettacolo proposto dai bambini che frequentano la scola. L’agorà è il luogo per radunarsi, la piazza in cui, nelle città dell’antica Grecia, si tenevano il mercato e le assemblee pubbliche: “Ieri la nostra scuola è diventata un’Agorà per l’open day – hanno detto le maestre -. Grazie ai bambini che sono diventati i protagonisti della nostra Odissea. Grazie ai genitori che si sono lasciati coinvolgere attivamente e a tutti quelli che sono intervenuti riconoscendo la bellezza e la ricchezza della nostra scuola non solo per i propri figli, ma anche per loro stessi nell’incontro con gli altri. Grazie al personale e a don Andrea per tutta la cura messa nella preparazione e nella sistemazione finale”.

Un ringraziamento finale è stato riservato al gruppo Quante Storie di Calolziocorte che ha dato voce allo spettacolo.