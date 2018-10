ERBA – Ormai giunto alla sua undicesima edizione, verrà inaugurato martedì 16 ottobre “Young”, il salone regionale dell’orientamento scolastico, universitario e professionale. Obiettivo principale dell’evento è illustrare agli studenti e alle loro famiglie le opportunità formative in funzione delle prospettive lavorative future e attraverso l’analisi delle attitudini, competenze e abilità personali e l’esame delle potenzialità individuali.

Con i 150 espositori presenti, dalla Lombardia, ma anche da tutta Italia e Europa, e con gli oltre 20 mila visitatori attesi Young si conferma come una delle più importanti vetrine formative per i giovani, uno spazio dove approfondire la conoscenza delle realtà scolastiche e lavorative in ambito nazionale e internazionale. Concetti ribaditi anche durante la conferenza stampa di presentazione di oggi, martedì.

“Vi ringrazio per l’impegno e per i risultati che in questi 11 anni la fiera ha dimostrato di saper ottenere – ha dichiarato in apertura il sindaco di Erba, Veronica Airoldi – Young rappresenta davvero un’opportunità di orientamento e di formazione dei giovani. Qui abbiamo un’offerta che non si limita ai confini nazionali, ma va oltre e questo è sicuramente un elemento di importanza assoluta in un mondo globale come quello in cui viviamo. Da parte mia, come sindaco della città di Erba, non può che esserci un profondo orgoglio per il risultato ottenuto e la speranza è che questa fiera possa avere ancora un futuro brillante e possa diventare un punto di riferimento per un numero crescente di giovani”.

A ribadire l’importanza dell’evento è anche il Presidente di Lariofiere, Giovanni Ciceri: “I ragazzi che oggi vengono a Young saranno gli imprenditori di domani e lo scopo di Lariofiere è quello di essere anche un centro espositivo che aiuta l’economia e che è di valore per l’economia del territorio – ha precisato – Benvenuta, dunque, a questa Young e grazie a tutti coloro che ci hanno creduto”.

Sono oltre 200 le iniziative di orientamento in programma durante il Salone: laboratori, incontri, presentazioni, seminari e testimonianze a cura di istituti scolastici, centri di formazione, università e accademie sono stati pensati per incontrare le diverse esigenze che le differenti età dei partecipanti comportano.

Martedì 16 e mercoledì 17 ottobre saranno dedicati – dalle ore 08.30 alle ore 14.00 – agli studenti delle scuole medie, per indirizzarli consapevolmente nella scelta tra i vari percorsi di studio liceali, professionali e di istruzione e formazione professionale. A differenza delle precedenti edizioni, si potrà scegliere tra due diverse attività pensate per i gruppi classe: “Accoglienza con suggerimenti per una scelta consapevole” e il workshop “Scelgo la scuola più adatta a me”.

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre il focus sarà puntato – dalle ore 08.30 alle ore 13.00 – sui ragazzi delle scuole superiori e gli studenti universitari, per mostrare loro il panorama dell’offerta formativa accademica unitamente alla realtà del mercato occupazionale odierno.

Sabato 20 ottobre, per concludere al meglio il Salone, l’intera giornata – dalle ore 08.30 alle ore 18.00 – vedrà protagonisti tutti gli studenti indistintamente, insieme alle loro famiglie, ai docenti e ad altri operatori dell’orientamento in visita.

Un’attenzione particolare è stata rivolta quest’anno al tema delle soft skills, le competenze trasversali, ovvero quelle caratteristiche della personalità come le qualità e gli atteggiamenti individuali, le abilità sociali, comunicative e gestionali che concorrono con le capacità tecniche alla definizione del profilo professionale. In questa direzione si inseriscono le iniziative proposte dalle Camere di Commercio di Como e Lecco che in questi anni hanno sviluppato progetti specifici per l’orientamento al lavoro e alle professioni anche nell’ambito dei programmi di alternanza scuola-lavoro: “La partecipazione a Young delle Camere è un’occasione non solo per portare a conoscenza l’attività svolta quotidianamente dal sistema nei confronti degli studenti, dei lavoratori e degli enti pubblici, ma anche per confrontarsi direttamente con gli studenti e i docenti al fine di progettare le attività all’interno della Camera stessa”, a sottolinearlo nei loro interventi Maria Giordano, responsabile U.O. Regolazione del Mercato e Giuseppe Longo del Team Project Orientamento al lavoro della Camera di Commercio di Lecco e Caterina Lorenzon, responsabile U.O. Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como.

Presenti all’incontro anche i rappresentanti delle associazioni di categoria che allestiranno laboratori e attività per favorire l’orientamento dei giovani che, come ribadito durante la conferenza, “sono il nostro futuro”: per loro sono state pensate tre giornate in cui verranno illustrate agli studenti e alle famiglie le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per lo svolgimento delle professioni. Tra loro, Virginio Fagioli, imprenditore del settore edile di Confartigianato, Giuseppe Monti, rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Como, Corrado Mascetti, presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati e Graziano Pagani, responsabile Area Education di Unindustria Como.

Il mondo del lavoro verrà dunque affrontato sotto molteplici aspetti e grande importanza verrà anche attribuita all’orientamento universitario, sia in Italia che all’estero. Inoltre, anche quest’anno sono previsti incontri tra genitori e esperti riguardo ai Bisogni Educativi Speciali e ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, a cura dell’Ufficio Scolastico di Como sportello di orientamento “Una scelta per l’inclusione”.

Durante la conferenza stampa, sono intervenuti anche Mauro Califano, direttore del Settore Risorse Umane per Rodacciai, Franco Castronovo, referente per lo sportello di orientamento “Una scelta per l’inclusione”, la dottoressa Alessia Allevi, ricercatrice dell’Università degli Studi dell’Insubria, Stefania Cantaluppi, responsabile Relazioni Esterne della Fondazione “Minoprio”, Antonella Colombo, direttrice del Cfp Monteolimpino e Marzio Caggiano, dirigente scolastico del Liceo “Giovio” di Como.

