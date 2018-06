LECCO – Le scuole superiori di Lecco sono state premiate nell’ambito della XX° edizione del progetto rete “Ambiene e cultura sportiva”, organizzato dal provveditorato agli studi di Lecco. All’incontro, svoltosi nella sala Ticozzi di Lecco, hanno partecipato quasi tutti gli Istituti Superiori della provincia lecchese.

L’evento si è aperto con una presentazione del progetto, lasciando poi la parola al Dirigente scolastico Luisa Zuccoli. Dopo un breve intervento della prof.ssa Stefanoni ha preso la parola il prof. Bevacqua, che ha spiegato nel dettaglio quali sono state le attività svolte e mostrato i filmati degli eventi svoltisi negli anni passati.

Prima della consegna delle targhe hanno preso la parola anche il prof. Elvio Frisco e i docenti Gabriele Lunghi e Vincenzo Novara, che fanno parte di questo bellissimo progetto sportivo fin dalla prima edizione.

“Questo appuntamento è stata una bella iniziativa, doveroso per ricordare la ricorrenza di un progetto così bello insieme alle persone che lo hanno creato. Noi, come ufficio scolastico, siamo orgogliosi di poterlo proporre e sostenere ancora, visto l’altissimo valore formativo. Speriamo che il prossimo anno aderiscano ancora più scuole e più alunni” ha dichiarato Tommaso Mattioli, referente per l’ufficio competente del provveditorato di Lecco.