TACENO – Team Pasturo, una realtà che cresce di anno in anno e lo si è potuto notare durante la cena sociale che il sodalizio valsassinese ha organizzato al ristorante pizzeria Bellano ieri, venerdì.

Una sala gremita con quasi 200 tra atleti, genitori, simpatizzanti e sponsor hanno degustato la cena prima delle consuete premiazioni sociali per il 2018 e gli scambi degli auguri Natalizi. Ma prima delle premiazioni il presidente Alberto Zaccagni ha voluto ripercorrere un anno di successi sia sportivi che organizzativi culminati con la classica ciliegina sulla torta della “Zac Up” quest’anno prova di campionato italiano.

Sentiti ringraziamenti agli sponsor che permettono l’attività di una società nata solo pochi anni fa e che conta già numeri importanti, sono 42 gli atleti del settore giovanile che vanno dai Cuccioli sino ai Cadetti e che fanno principalmente attività Csi e Fidal con corse campestri, strada e pista. Il settore Assoluto più propenso per le gare di ski race e corse in montagna, trial e ultra conta su un centinaio di iscritti.

Ringraziamenti dunque non solo agli atleti ma anche ai genitori soprattutto del settore giovanile per la costanza e l’impegno sia negli allenamenti che alle gare e nella collaborazione nell’allestimento degli eventi sportivi che il Team propone.

“Quest’anno – ha ricordato Zaccagni – abbiamo organizzato a volte assieme ad altre società altre invece in autonomia, la staffetta Snow Man di triathlon ai Resinelli, la ciaspolata in notturna, la Pasturo Alpe Coa, la Grignone vertical Tutt dun Fià, la Zac Up, due gare di corsa campestre una a Febbraio a livello provinciale sia Fidal che Csi e una a novembre regionale Csi”.

Anche Sandro Marongiu, responsabile del settore giovanile non ha lesinato i ringraziamenti e, preso il microfono, nonostante l’introduttivo “Sarò Breve” ha continuato ripercorrendo a ritroso gli anni trascorsi dalla nascita del settore giovanile. “Stavo guardando le classifiche del 2015 – ha dichiarato – sono passati solo tre anni, ma i passi in avanti che abbiamo fatto sono stati enormi, domenica abbiamo partecipato alle gare provinciali Csi a Rogeno e a parte il risultato agonistico che fa sempre piacere, ho visto la determinazione nei miei piccoli atleti. Questi sono i valori che cerco di trasmettere loro, oggi piccoli atleti, domani grandi uomini”.

E mentre cercava le parole per continuare, con gli occhi lucidi e la commozione che per un attimo gli ha impedito di continuare “Domenica a Rogeno mi ha colpito l’atteggiamento di una ragazza, è partita in testa perché in cuor suo aveva promesso un grosso risultato ad una persona che soffre, alla fine è scoppiata in lacrime perché secondo lei non aveva mantenuto la promessa, queste sono le doti che insegno ai miei ragazzi, l’impegno e la serietà in quello che si fa a prescindere dai risultati che ognuno riuscirà ad ottenere nello sport, orgoglioso di quello che il Team mi sta’ aiutando a fare con tutti voi”.

E non sono mancate nemmeno da parte sua le parole di ringraziamento sia ai genitori che agli atleti e soprattutto al presidente: “Ci siamo trovati ad organizzare ben due campestri nell’arco di 9 mesi, devo ringraziare Alberto per avermi supportato e sopportato, non è facile per una società piccola come la nostra. anche se i numeri sono in continua crescita, sostenere finanziariamente due manifestazioni così partecipate. A Febbraio abbiamo sfiorato i 1000 partecipanti ma a novembre gli iscritti sono stati 1538”.

Una maglia è stata data in omaggio agli atleti del Team e a breve saranno a disposizione anche le nuove divise e le nuove tute, ai più piccoli anche un annuario con foto di gare e di risultato ottenuti dal Team, con una tabella dove sono riportati i primati sociali, un’iniziativa per dare ancora più motivazioni ai giovanissimi.

Il microfono è passato successivamente nelle mani di alcune mamme per ricordare la splendida iniziativa del Summer Team proposto a luglio dove i partecipanti hanno per tre giorni a settimana impegnato le mattine di lunedì, martedì, e venerdì facendo i compiti delle vacanze e dell’attività atletica.

Quindi il momento delle premiazioni del campionato sociale, prima il settore giovanile con Silvia Orlandi e Andrea Ticozzelli vincitori tra i Cuccioli, Beatrice Sacchi e Michale Orlandi tra gli Esordienti, Anna Acquistapace e Simone Invernizzi tra i Ragazzi, Clara Agostoni e Simone Galbani tra i Cadetti e Gabriele Alghieri tra gli Allievi.

Passando al settore Assoluto premio ai primi cinque classificati: Rossana Gilardi vincitrice del campionato sociale con 1075 punti seguita in seconda posizione da Vanessa Nastrut con 885 punti, Roberta Caverio terza con 845 a seguire Elena Caliò con 770 e Debora Benedetti con 675. Al maschile campione sociale 2018 è Massimiliano Corti con 1005 punti seguito da Davide Invernizzi con 870, da Ivan Schiavetti con 815, da Adriano Ticozzelli con 805 e da Daniele Donadoni con 735. Premio speciale per gli atleti che hanno disputato più gare, Alberto Ghisellini al maschile e Novella Maddalena al femminile.