PONZANO VENETO – Portacolori dell’Atletica Colombo Costruzioni in gara, ieri sera, venerdì, al 28^Meeting internazionale di Ponzano Veneto – Memorial “Giovanni Maria Idda” – con Mattia Padovani e Michele Fontana ai nastri di partenza dei 1500m.

Gara che viene lanciata dalla lepre Kiplangat Hosea incaricato di fare l’andatura, un passaggio troppo veloce di 57” al primo giro con i resto del gruppo che sta a guardare, poi rallenta e agli 800m si passa in 2’00” dietro il gruppo si ricompone e Mattia guadagna le prime posizioni, alla campana dell’ultimo giro il battistrada si ferma lasciando via libera a tutti gli altri, parte Osama Zoglami specialista dei 3000sp e va a vincere in 3’46”15; per Mattia arriva un ottimo 4° posto in 3’46”91. Più indietro Michele Fontana ancora alla ricerca di sicurezza dopo l’intervento chirurgico ad entrambi i piedi per la rimozione di uno sperone osseo. Fontana ha chiuso all’11° posto in 3’49”83 tempo lontano dal suo primato personale di 3’43”14 che risale al 2011 ma che dà fiducia in vista del prosieguo di stagione.

In chiusura di serata nei 3000sp, in gara il giallo blu Mattia Sottocornola, gara che ha visto tra i partenti anche il keniano Ezekiel Kemboi, quattro titoli mondiali, due ori olimpici e 8’00”43 di primato personale ai mondiali di Berlino nel 2009.

Subito in fuga allo sparo Kemboi vince la gara in 8’35”89; per Mattia arriva il 6° posto con 9’09”52 sua terza miglior prestazione di sempre che gli permette di staccare il pass per i campionati italiani Assoluti in programma a Pescara dal 7 al 9 settembre. Pass già in possesso anche per Mattia Padovani ed ora anche per Michele Fontana che dopo quello dei 5000m ha staccato anche quello dei 1500m.